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МАГАТЕ заявило про пошкодження трансформаторів біля окупованої ЗАЕС

Унаслідок дронових атак були пошкоджені трансформатори Запорізької ТЕС та станція моніторингу радіації.

МАГАТЕ заявило про пошкодження трансформаторів біля окупованої ЗАЕС
На території окупованої ЗАЕС
Фото: МВС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляє про серію дронових атак протягом останніх тижнів, які загрожували ядерній безпеці Запорізької АЕС.

Про це ідеться у заяві МАГАТЕ.

За даними агентства, 19, 20 та 27 вересня були завдані удари по розташованій поблизу Запорізькій тепловій електростанції. Внаслідок атак пошкоджені трансформатори, які мають важливе значення для постачання зовнішнього електропостачання до ЗАЕС.

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Станція вже неодноразово втрачала зовнішнє електропостачання під час війни.

Для проведення необхідних ремонтних робіт на Запорізькій ТЕС гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі веде переговори з обома сторонами щодо нового локалізованого припинення вогню. Його планують запровадити якомога швидше.

Це буде восьме локалізоване припинення вогню для відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС.

Крім того, 22 вересня було виведено з ладу станцію моніторингу радіації за межами території ЗАЕС. Це зменшило можливості контролю рівнів радіації поблизу станції.

"Атаки, які становлять загрозу ядерній безпеці та захищеності, залишаються абсолютно неприйнятними і мають бути негайно припинені. Щоб запобігти ризику ядерної аварії під час конфлікту, усі сторони повинні дотримуватися максимальної військової стриманості поблизу таких об’єктів та їхньої енергетичної інфраструктури", – заявив Гроссі.

  • Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу, - розвідка. 
  • На території ЗАЕС, де всі шість ядерних реакторів перебувають у стані “холодного зупину”, прямо в машинних залах 1, 2, 5 та 6 енергоблоків російська окупаційна армія розмістила військову техніку.
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