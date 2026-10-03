З Херсонщини поліцейські евакуювали подружжя пенсіонерів

З Дар’ївської громади на Херсонщині поліцейські евакуювали подружжя пенсіонерів. Літні люди вирішили залишити свій будинок через постійні атаки російських дронів.

Про це повідомила поліція Херсонської області.

За словами подружжя, у їхньому селі майже не залишилося будинків, які б не постраждали від обстрілів. Через щоденну небезпеку вони вирішили виїхати.

Поліцейські відвезли пенсіонерів до транзитного центру. Звідти вони поїхали до родичів в іншу область, де житимуть у безпечніших умовах.