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З Херсонщини поліцейські евакуювали подружжя пенсіонерів

Село, де жило подружжя, щодня атакують російські дрони.

З Херсонщини поліцейські евакуювали подружжя пенсіонерів
Фото: Поліція Херсонської області

З Дар’ївської громади на Херсонщині поліцейські евакуювали подружжя пенсіонерів. Літні люди вирішили залишити свій будинок через постійні атаки російських дронів.

Про це повідомила поліція Херсонської області.

За словами подружжя, у їхньому селі майже не залишилося будинків, які б не постраждали від обстрілів. Через щоденну небезпеку вони вирішили виїхати.

Поліцейські відвезли пенсіонерів до транзитного центру. Звідти вони поїхали до родичів в іншу область, де житимуть у безпечніших умовах.

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