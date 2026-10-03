З Херсонщини поліцейські евакуювали подружжя пенсіонерів

З Дар’ївської громади на Херсонщині поліцейські евакуювали подружжя пенсіонерів. Літні люди вирішили залишити свій будинок через постійні атаки російських дронів.
Про це повідомила поліція Херсонської області.
За словами подружжя, у їхньому селі майже не залишилося будинків, які б не постраждали від обстрілів. Через щоденну небезпеку вони вирішили виїхати.
Поліцейські відвезли пенсіонерів до транзитного центру. Звідти вони поїхали до родичів в іншу область, де житимуть у безпечніших умовах.
- Російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію, спрямовану на зрив евакуації цивільного населення України, насамперед дітей із прифронтових територій.