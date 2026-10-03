Прикордонна бригада “Форпост” повернула 10 кв. км на Харківщині

Бригада Державної прикордонної служби “Форпост” повернула понад 10 квадратних кілометрів у своїй смузі оборони.
Про це повідомили прикордонники.
У червні прикордонна бригада “Форпост” прийняла власну смугу оборони на Південно-Слобожанському напрямку.
За час бойової роботи у смузі оборони бригади під контроль українських захисників повернуто понад 10 квадратних кілометрів території.
Знищено 118 військовослужбовців противника, ще 7 – взято в полон.
- Південно-Слобожанський напрямок – це офіційна назва однієї з ключових ділянок фронту, яка охоплює прикордонні райони Харківської області.