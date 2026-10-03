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Прикордонна бригада “Форпост” повернула 10 кв. км на Харківщині

Бригада прийняла власну смугу оборони у цьому напрямку влітку.

Прикордонна бригада “Форпост” повернула 10 кв. км на Харківщині
Фото: Скріншот

Бригада Державної прикордонної служби “Форпост” повернула понад 10 квадратних кілометрів у своїй смузі оборони.

Про це повідомили прикордонники.

У червні прикордонна бригада “Форпост” прийняла власну смугу оборони на Південно-Слобожанському напрямку. 

За час бойової роботи у смузі оборони бригади під контроль українських захисників повернуто понад 10 квадратних кілометрів території. 

Знищено 118 військовослужбовців противника, ще 7 – взято в полон. 

  • Південно-Слобожанський напрямок – це офіційна назва однієї з ключових ділянок фронту, яка охоплює прикордонні райони Харківської області.
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