Прикордонна бригада “Форпост” повернула 10 кв. км на Харківщині

Знищено 118 військовослужбовців противника, ще 7 – взято в полон.

За час бойової роботи у смузі оборони бригади під контроль українських захисників повернуто понад 10 квадратних кілометрів території.

У червні прикордонна бригада “Форпост” прийняла власну смугу оборони на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомили прикордонники.

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Бригада прийняла власну смугу оборони у цьому напрямку влітку.

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