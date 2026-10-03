Росіяни вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині, є поранений

"Одна людина поранена - ворог атакував Павлоград", – написав він.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

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