Росіяни вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині, є поранений

Ворог 3 жовтня атакував Павлоград Дніпропетровської області. Унаслідок атаки поранень зазнав цивільний.
Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.
"Одна людина поранена - ворог атакував Павлоград", – написав він.
Внаслідок ворожого удару сталася пожежа на продовольчих складах. Пошкоджені автівки.
Поранень дістав 50-річний чоловік. Його госпіталізували.
- На Дніпропетровщині внаслідок російських атак постраждали четверо людей. Протягом доби війська РФ понад 10 разів били по трьох районах області безпілотниками та артилерією.