Німеччина передала Одещині понад 23 тонни енергетичного обладнання

Нове обладнання дозволить енергетикам підтримувати роботу мережі та відновлювати електропостачання після російських атак.

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На Одещину зі складів хабів Міністерства енергетики України передали понад 23 тонни енергетичного обладнання. Гумдопомога має допомогти енергетикам підтримувати надійну роботу мережі та відновлювати електропостачання у разі перебоїв через російські атаки.

Про це повідомляє Міненергетики України.

Обладнання передали за підтримки німецької компанії Amprion GmbH.

У Міненерго зазначили, що отримана допомога дозволить енергетикам забезпечувати стабільну роботу мережі та проводити відновлення електропостачання у разі пошкоджень внаслідок російських атак.

У відомстві подякували уряду Німеччини та компанії Amprion GmbH за підтримку енергосистеми України.