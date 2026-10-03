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Німеччина передала Одещині понад 23 тонни енергетичного обладнання

Нове обладнання дозволить енергетикам підтримувати роботу мережі та відновлювати електропостачання після російських атак.

Німеччина передала Одещині понад 23 тонни енергетичного обладнання
енергетичне обладнання
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

На Одещину зі складів хабів Міністерства енергетики України передали понад 23 тонни енергетичного обладнання. Гумдопомога має допомогти енергетикам підтримувати надійну роботу мережі та відновлювати електропостачання у разі перебоїв через російські атаки.

Про це повідомляє Міненергетики України.

Обладнання передали за підтримки німецької компанії Amprion GmbH.

У Міненерго зазначили, що отримана допомога дозволить енергетикам забезпечувати стабільну роботу мережі та проводити відновлення електропостачання у разі пошкоджень внаслідок російських атак.

У відомстві подякували уряду Німеччини та компанії Amprion GmbH за підтримку енергосистеми України.

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