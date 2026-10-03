Міністр фінансів розмежував міжнародне фінансування держбюджету та кошти на оборонні потреби.

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Міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував заяву представниці Єврокомісії щодо відсутності дефіциту зовнішнього фінансування України у 2026 році. Він наголошує, ідеться про різні напрямки фінансування – потреби держбюджету та додаткові оборонні видатки.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За словами Марченка, необхідно розділяти бюджетний та військовий треки фінансування.

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Перший напрямок: міжнародне фінансування потреб державного бюджету. Йдеться про кошти, які Україна використовує для покриття невійськових видатків. До кінця року країні необхідно отримати від партнерів $29,5 млрд. Понад $3 млрд із цієї суми Україна отримала 2 жовтня.

Марченко зазначив, що Україна отримає необхідне фінансування за умови виконання всіх погоджених зобов'язань з української сторони.

"Фінансового розриву не буде, якщо ми в повній мірі виконаємо свою домашню роботу щодо наших зобов'язань", – заявив міністр.

Другий напрямок – гарантовані кошти ЄС у межах Ukraine Support Loan (USL) на оборонні потреби, зокрема закупівлю зброї та дронів. За словами Марченка, ці кошти є безумовними, а до кінця 2026 року доступними для вибірки залишаються €17 млрд.

Міністр додав, що Україна домовилася з Єврокомісією прискорити роботу над погодженням запитів, які подає українська сторона.

Водночас у серпні 2026 року Міноборони заявило про додаткову оборонну потребу в розмірі $27 млрд. Навіть після повної вибірки коштів у межах USL.

За словами Марченка, цього тижня представники Мінфіну, Міноборони та Єврокомісії провели зустрічі у Брюсселі, де обговорили можливі шляхи покриття цієї потреби. Українська сторона напрацювала план і представила своє бачення.

За рахунок внутрішніх ресурсів Україна планує покрити понад $7 млрд із цієї суми. Йдеться про економію та перерозподіл видатків.

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Ще близько $12 млрд, за словами Марченка, Україна розраховує знайти спільними з партнерами зусиллями. Решта коштів залишається критичною потребою, а уряд працює над визначенням джерела її покриття.

Марченко зазначив, що Єврокомісія не зможе покрити цю частину потреби через відсутність відповідних інструментів у 2026 році.

"В цілодобовому режимі продовжуємо працювати з партнерами для забезпечення всіх потреб українського бюджету", – заявив міністр.

Раніше, 2 жовтня, головна речниця Єврокомісії Паула Піньо заявила, що після зустрічі представників ЄС та України 1 жовтня сторони дійшли висновку про відсутність фінансового розриву у зовнішньому фінансуванні України на 2026 рік.

За її словами, Єврокомісія разом з українською стороною оцінила, чи існує заявлений раніше розрив і якою мірою.