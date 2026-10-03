Колишній директор Молодого театру Білоус вийшов зі СІЗО під заставу

Дружина Андрія Білоуса повідомила, що розмір застави становить 1,3 мільйонів гривень.

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Колишнього директора Молодого театру Андрія Білоуса, який перебував під вартою за підозрою у сексуальному насильстві, звільнили зі слідчого ізолятору під заставу.

Про це у соцмережі Facebook повідомило адвокатське об’єднання “Клочков та партнери”, яке представляє інтереси Білоуса.

“Андрій Федорович Білоус вийшов із СІЗО. Для нас це не просто перемога у черговому процесуальному питанні. Місяці боротьби за можливість внести заставу. Згодом – робота над її зменшенням”, – зазначили адвоката.

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Його дружина Ірина повідомила, що розмір застави становить 1,3 мільйонів гривень.

“Лише подякую нашим адвокатам, які змогли зробити так, щоб суд нарешті побачив реальні виписки по зарплаті та майну, а не вірив словам прокурора”, – йдеться у її дописі.

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