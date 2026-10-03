Повстанці з регіону Тиграй в Ефіопії залишають столицю регіону

Повстанці з регіону Тиграй почали сьогодні залишати адміністративний центр цього регіону на півночі Ефіопії. Водночас проурядові сили просуваються до міста.
Про це повідомляє France 24 з посиланням на агентство AFP.
Бойові дії у цьому регіоні спалахнули 23 вересня, коли повстанське угруповання “Народний фронт визволення Тиграю” розпочало наступ на сусідні регіони, викликавши побоювання щодо відновлення руйнівної громадянської війни 2020-2022 років.
Однак федеральні війська та проурядові загони ополчення відтіснили їх і тепер рухаються на північ до столиці регіону – міста Мекеле, захопивши напередодні, у п'ятницю, міський аеропорт.
Появи федеральних військ безпосередньо в місті поки що не зафіксовано.
Державні установи та поліцейські відділки залишилися без охорони. Місцеві мешканці побоюються, що державне та комунальне майно може стати об'єктом мародерства, оскільки в місті немає сил безпеки.
- Конфлікт призвів до розриву відносин Ефіопії з Еритреєю та Єгиптом, які вона звинувачує в підтримці повстанців.
- У четвер Ефіопія вислала 10 еритрейських дипломатів і закрила своє посольство в Асмері, на що Еритрея відповіла заявою про намір “розірвати всі дипломатичні відносини”.
- Еритрея тривалий час побоювалася, що Ефіопія, яка не має виходу до моря, планує вторгнення з метою захоплення доступу до її узбережжя.