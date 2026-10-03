Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця поповнила парк вагонами з автономним живленням

Нові вагони мають потужні батареї для максимальної автономності у разі потреби.

Укрзалізниця поповнила парк вагонами з автономним живленням

Склади українських потягів поповнили 6 нових вагонів, повідомили в Укрзалізниці.

Виготовлені вони на українському підприємстві.

“Традиційно нові вагони мають потужні батареї для максимальної автономності у разі потреби. Це особливо актуально з огляду на посилення атак ворога по енергетиці. У разі знеструмлення батареї забезпечать роботу туалетів, освітлення, кондиціонування тощо”, – зазначили у компанії. 

Навіть якщо вагон продовжить рух під дизельним локомотивом, усі зручності будуть максимально довго збережені.

Також у вагонах є верхні полиці зі столиками та кольорово-світлові рішення.

  • У вересні Укрзалізниця оснастила 167 вагонів пандусами для безбар’єрної посадки. Компанія планує повністю завершити процес модернізації до кінця 2027 року.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies