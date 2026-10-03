Укрзалізниця поповнила парк вагонами з автономним живленням

Склади українських потягів поповнили 6 нових вагонів, повідомили в Укрзалізниці.
Виготовлені вони на українському підприємстві.
“Традиційно нові вагони мають потужні батареї для максимальної автономності у разі потреби. Це особливо актуально з огляду на посилення атак ворога по енергетиці. У разі знеструмлення батареї забезпечать роботу туалетів, освітлення, кондиціонування тощо”, – зазначили у компанії.
Навіть якщо вагон продовжить рух під дизельним локомотивом, усі зручності будуть максимально довго збережені.
Також у вагонах є верхні полиці зі столиками та кольорово-світлові рішення.
- У вересні Укрзалізниця оснастила 167 вагонів пандусами для безбар’єрної посадки. Компанія планує повністю завершити процес модернізації до кінця 2027 року.