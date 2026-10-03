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Росія атакувала цивільне судно на Одещині: загинув моряк, троє поранені

РФ вдарила по вантажному судну під прапором Ліберії.

Росія атакувала цивільне судно на Одещині: загинув моряк, троє поранені
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Російські війська завдали удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберії в одному з портів Одещини. Внаслідок атаки загинув член екіпажу, ще троє моряків отримали поранення.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

"Російські війська завдали удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберія в одному з портів Одещини. 13 членів екіпажу евакуйовано в безпечне місце. Внаслідок атаки загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення", – ідеться у повідомленні.

В Адміністрації морських портів України зазначили, що це черговий удар Росії по цивільному судноплавству та торговельному флоту.

У відомстві висловили співчуття родині та близьким загиблого моряка, а також побажали якнайшвидшого одужання постраждалим.

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