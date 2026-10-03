Росія атакувала цивільне судно на Одещині: загинув моряк, троє поранені

Російські війська завдали удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберії в одному з портів Одещини. Внаслідок атаки загинув член екіпажу, ще троє моряків отримали поранення.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.
"Російські війська завдали удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберія в одному з портів Одещини. 13 членів екіпажу евакуйовано в безпечне місце. Внаслідок атаки загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення", – ідеться у повідомленні.
В Адміністрації морських портів України зазначили, що це черговий удар Росії по цивільному судноплавству та торговельному флоту.
У відомстві висловили співчуття родині та близьким загиблого моряка, а також побажали якнайшвидшого одужання постраждалим.
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