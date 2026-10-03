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Командувач НГУ: На Донеччині місцями співвідношення окупантів до українських бійців становить 6:1

Російські війська продовжують активно застосовувати піхоту, безпілотники та авіацію.

Командувач НГУ: На Донеччині місцями співвідношення окупантів до українських бійців становить 6:1
командувач Національної гвардії України Олександр Півненко
Фото: скрин відео

Співвідношення російських і українських сил подекуди у Донецькій області становить 6:1.

Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

За його словами, цього тижня на Харківщині та Донеччині ситуація залишається динамічною. 

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«Лише протягом тижня наші підрозділи у смугах відповідальності відбили понад 170 ворожих атак. Найбільша кількість штурмів припала на Донеччину, де на окремих ділянках співвідношення наступаючих сил противника до наших становить 6 до 1», - розповів Півненко.

Він додав, що російські війська продовжують активно застосовувати піхоту, безпілотники та авіацію. Попри це Сили оборони утримують свої позиції, зривають ворожі штурми та завдають противнику втрат у живій силі й техніці.

Півненко також повідомив, що українські підрозділи здатні завдавати ураження на відстані 70-100 кілометрів у тилу росіян. 

«Це дозволяє системно знищувати його військові об’єкти та логістику ще до того, як вони безпосередньо впливають на ситуацію на передовій. Відсутність у противника значних успіхів і проривів протягом літа - це результат щоденної роботи наших мідлстрайків, точної та злагодженої роботи операторів БпЛА, артилеристів, розвідників, піхотинців і всіх, хто забезпечує стійкість оборони», - підсумував командувач НГУ.

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