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“Нова пошта” скоротила термін безплатного зберігання посилок

У компанії пояснюють скорочення терміну питанням безпеки.

“Нова пошта” скоротила термін безплатного зберігання посилок
Сортувальний термінал нової пошти
Фото: rau.ua

“Нова пошта” скоротила термін безплатного зберігання посилок, повідомила компанія у соцмережах.

З 1 жовтня безплатно посилки, документи, вантажі та шини/диски зберігаються 5 днів замість 7.

Якщо отримувач не забере відправлення протягом цього терміну, за кожен наступний день зберігання доведеться платити за тарифами компанії. 

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Для більшості клієнтів зміна не має вплинути на отримання посилок – у “Новій пошті” зазначають, що 97% відправлень забирають у перші п’ять днів.

У компанії пояснюють скорочення терміну питанням безпеки – чим менше часу посилка перебуває у відділенні, то нижчий ризик її пошкодження через можливі атаки на цивільну інфраструктуру.

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Вартість самої доставки не змінюється. Для палет умови залишилися без змін – безплатне зберігання становить 3 дні.

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