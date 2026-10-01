​"Нова пошта" зазнала DDoS-атаки

Компанія «Нова пошта» повідомила про DDoS-атаку на свої системи.
За інформацією пресслужби, через це в роботі сервісів можливі незначні тимчасові складнощі.
Водночас у компанії запевнили, що ситуація перебуває під контролем. Фахівці протидіють атаці й уже запустили резервні схеми роботи для стабілізації сервісів.
- Влітку у “Новій пошті” попередили про фейкові листи з погрозами податкових перевірок. Кіберзлочинці розсилали українцям фейкові листи про нібито невідповідність показників звітності від імені “Нової пошти” та погрожували податковими перевірками.