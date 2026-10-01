​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

​"Нова пошта" зазнала DDoS-атаки

Компанія попередила про можливі тимчасові збої в роботі сервісів.

​"Нова пошта" зазнала DDoS-атаки
хакери
Фото: Reuters

Компанія «Нова пошта» повідомила про DDoS-атаку на свої системи. 

За інформацією пресслужби, через це в роботі сервісів можливі незначні тимчасові складнощі.

Водночас у компанії запевнили, що ситуація перебуває під контролем. Фахівці протидіють атаці й уже запустили резервні схеми роботи для стабілізації сервісів.

  • Влітку у “Новій пошті” попередили про фейкові листи з погрозами податкових перевірок. Кіберзлочинці розсилали українцям фейкові листи про нібито невідповідність показників звітності від імені “Нової пошти” та погрожували податковими перевірками.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies