​"Нова пошта" зазнала DDoS-атаки

Компанія попередила про можливі тимчасові збої в роботі сервісів.

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Компанія «Нова пошта» повідомила про DDoS-атаку на свої системи.

За інформацією пресслужби, через це в роботі сервісів можливі незначні тимчасові складнощі.

Водночас у компанії запевнили, що ситуація перебуває під контролем. Фахівці протидіють атаці й уже запустили резервні схеми роботи для стабілізації сервісів.