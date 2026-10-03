ISW: Заяви Путіна про територіальні успіхи РФ у вересні "настільки далекі від реальності, що нагадують галюцинації"

Армія РФ за місяць зазнала чистих територіальних втрат у 80,81 км², тоді коли Путін заявив про захоплення 1301 км² України.

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що російські війська у вересні 2026 року нібито захопили 1301 км² території України. Водночас за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська за місяць зазнали чистих територіальних втрат у 80,81 км².

Про це йдеться у звіті ISW.

За словами Путіна, у вересні російські війська нібито захопили 1301 км² української території. Це, за його твердженням, у 2,5 раза більше, ніж заявлені Росією територіальні здобутки за попередні місяці.

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Однак ISW на основі наявних доказів оцінює, що у вересні російські війська зазнали чистих територіальних втрат у 80,81 км². Росія захопила 175,54 км², однак українські сили звільнили 256,35 км².

Якщо врахувати також російські проникнення на ділянки, над якими війська РФ не встановили повного контролю, чисті територіальні втрати Росії у вересні становили 175,18 км².

В ISW заявили, що твердження Путіна створюють вигадану картину бойових дій та підтримують когнітивну війну Кремля, метою якої є хибне представлення російських просувань як масштабних на всьому фронті.

"Заяви Путіна про успіхи російських військ на фронті у вересні 2026 року настільки далекі від реальності, що нагадують галюцинації", – ідеться у звіті ISW.

Аналітики не можуть визначити, чи знає Путін, що озвучені ним цифри є неправдивими, чи просто отримує вигадані дані про ситуацію на фронті.

В ISW припускають, що російський диктатор може приймати дані, які йому подають через глибоко вкорінену в російській військовій командній структурі культуру брехні.