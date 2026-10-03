Росія атакувала Сумську громаду "Молніями" та FPV-дронами: пошкоджена ферма

Російські війська вночі та вранці атакували Сумську громаду безпілотниками типу "Молнія" та FPV. Під ударами опинилися об’єкти інфраструктури та житловий сектор.
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Внаслідок атак уражено приміщення ферми в Піщанському старостаті.
У Сумах пошкоджено вентиляційну надбудову на даху багатоповерхового будинку, а також дах однієї з медичних установ у Ковпаківському районі міста.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі наслідки атак ліквідовують.
- Минулої доби російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 26 населених пунктах у 16 територіальних громадах Сумської області. Внаслідок атак загинули троє мирних жителів, ще 11 людей постраждали.