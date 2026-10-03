Росія атакувала керованими авіабомбами промислову зону в Сумах

3 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по Сумах, застосувавши чотири керовані авіабомби.
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
За його словами, удар припав на промислову зону Ковпаківського району. Влучання було у двох локаціях.
«Під удар потрапили будівлі цивільних підприємств. Попередньо без постраждалих. Інші обставини уточнюються», - додав Кривошеєнко.
- Російські війська вночі і вранці того ж дня атакували Сумську громаду безпілотниками типу "Молнія" та FPV. Під ударами опинилися об’єкти інфраструктури та житловий сектор.