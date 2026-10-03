Росія атакувала керованими авіабомбами промислову зону в Сумах

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

3 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по Сумах, застосувавши чотири керовані авіабомби.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

За його словами, удар припав на промислову зону Ковпаківського району. Влучання було у двох локаціях.

«Під удар потрапили будівлі цивільних підприємств. Попередньо без постраждалих. Інші обставини уточнюються», - додав Кривошеєнко.