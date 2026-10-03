Українські військові уразили низку об’єктів на території РФ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Цієї доби наша далекобійність ефективно спрацювала по об’єктах, що працюють на воєнну машину агресора. Наші санкції досягли Самарського регіону, позицій окупантів із розрахунків «іскандерів» у Брянському регіоні. Є нові результати в Чорному морі», - заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що «Росія має зупинити свою неадекватну ескалацію».