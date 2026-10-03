Українські військові уразили низку об’єктів на території РФ.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«Цієї доби наша далекобійність ефективно спрацювала по об’єктах, що працюють на воєнну машину агресора. Наші санкції досягли Самарського регіону, позицій окупантів із розрахунків «іскандерів» у Брянському регіоні. Є нові результати в Чорному морі», - заявив глава держави.
Зеленський наголосив, що «Росія має зупинити свою неадекватну ескалацію».
- Міноборони України повідомило, що Сили оборони протягом тижня уразили три важливі нафтові об’єкти Росії на відстані від 480 до 1000 км від лінії фронту.
- Серед ключових цілей – НПЗ у Волгограді. Це одне з найбільших підприємств паливного профілю в РФ із потужністю переробки близько 15 млн тонн нафти на рік. Серед продукції підприємства, яку постачають російській армії: автомобільні бензини, дизельне паливо, авіапальне та компоненти масел.
- Також уражений нафтохімічний об’єкт у Самарській області – масштабне підприємство у сфері газопереробки та нафтохімії. Там виготовляють сировину для вибухових речовин, зокрема бензол, фенол, ацетон та синтетичний етиловий спирт.
- Ще однією ціллю Сил оборони стала станція "Самара" – найбільший у Європі резервуарний парк та ключовий виробничий вузол системи магістрального трубопровідного транспорту нафти в Росії. Загальна місткість резервуарного парку становить 1,6 млн кубометрів.