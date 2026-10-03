Зеленський: Україна готує ракету FP-9, здатну досягти Москви, та посилить удари по НПЗ РФ

Президент наголосив, що не бачить ознак зацікавленості Володимира Путіна у мирних переговорах або припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна посилить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на зміну тактики Росії. За його словами, українська розвідка отримала документи, які свідчать про підготовку Москви до розширення переліку цивільних об’єктів для ударів напередодні зими.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю Reuters.

Зеленський пояснив, що мета такої кампанії – змусити людей залишати Київ та інші українські міста.

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"Ми маємо відповідати. Якщо вони атакують нашу енергетику, ми маємо відповідати по їхній енергетиці", – сказав президент.

Водночас він наголосив, що Україна не буде наслідувати Росію та завдавати ударів по цивільних об’єктах.

Протягом останнього тижня російські війська регулярно атакували Київ дронами та ракетами, зокрема енергетичну й телекомунікаційну інфраструктуру, дороги та залізницю. Вперше під ударами опинилися мости через Дніпро, які сполучають лівий і правий береги столиці.

Зеленський також заявив, що не бачить ознак зацікавленості Володимира Путіна у мирних переговорах або припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі. Він додав, що готовий зустрітися з російським президентом на саміті G20, однак закликав США не поспішати з нормалізацією відносин із Москвою до встановлення миру.

Росіяни взимку готуються бити по енергетиці та водопостачанню

На фронті, за словами Зеленського, українська контрнаступальна операція "Вівальді" дозволила повернути близько 140 квадратних кілометрів території на сході Донбасу.

Водночас Україна готується до очікуваної зимової кампанії РФ: росіяни, за даними українських посадовців, накопичили сотні балістичних ракет для ударів по енергетичній та водопостачанню.

Окремою проблемою залишаються нові реактивні "Шахеди". Зеленський повідомив, що українські винищувачі F-16 і МіГи зараз збивають близько 60% таких дронів, однак запаси 20-мм боєприпасів для літаків скорочуються.

Україна розраховує посилити засоби радіоелектронної боротьби, отримати нові дешеві ракети ППО та масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів.

Восени буде готова далекобійніша FP-9

Водночас Київ продовжує розвивати власні ракетні спроможності. Цього тижня Україна вперше застосувала у бою балістичну ракету FP-7 із дальністю близько 250 км. Зеленський очікує, що восени буде готова далекобійніша FP-9.

"Я сказав їм: де моя FP-9 Нам потрібна FP-9. І я впевнений, що FP-9 буде готова вже цієї осені", – сказав президент.

Він також повідомив, що після переговорів із європейськими партнерами Україні вдалося знайти фінансування для закупівлі необхідних дронів на початок 2027 року. За його словами, Київ разом із партнерами напрацьовує план покриття дефіциту оборонного бюджету в $27 млрд.