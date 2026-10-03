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РФ завдала понад 40 ударів по Дніпропетровщині: є поранені та пошкодження

Внаслідок обстрілів в області постраждали щонайменше 3 людей.

РФ завдала понад 40 ударів по Дніпропетровщині: є поранені та пошкодження
Обстріл Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська 3 жовтня понад 40 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Під ударами опинилися три райони області, поранень зазнали троє людей.

Про наслідки атак повідомив в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Павлограді російський удар припав на продовольчі склади, де спалахнула пожежа. Двоє людей постраждали.

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На Нікопольщині атак зазнали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура, багатоквартирний будинок, магазини, будівельний магазин, господарська споруда та автомобіль. Поранення отримав 34-річний чоловік, він лікується амбулаторно.

Також російські війська завдали удару по Маломихайлівській громаді Синельниківського району.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

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