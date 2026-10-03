У Києві повідомляли про пожежу на даху багатоповерхівки через дрон: інформація не підтвердилась (оновлено)

Інформація про падіння уламків дрона на дах 16-поверхового будинку в Оболонському районі столиці не підтвердилась, уточнили в КМВА.
Раніше про загоряння у будинку повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Він зазначав, що руйнувань будівлі та постраждалих немає. На місце прямували екстрені служби.
Перед цим у Києві оголошували "жовтий" рівень загрози – через дронову небезпеку.
- Росія вранці атакувала Північний міст у Києві, внаслідок чого були пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. За даними мера Віталія Кличка, постраждали двоє людей: одному медики надали допомогу на місці, другого госпіталізували, згодом він перейшов на амбулаторне лікування.