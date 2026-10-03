У Києві повідомляли про пожежу на даху багатоповерхівки через дрон: інформація не підтвердилась (оновлено)

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Інформація про падіння уламків дрона на дах 16-поверхового будинку в Оболонському районі столиці не підтвердилась, уточнили в КМВА.

Раніше про загоряння у будинку повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначав, що руйнувань будівлі та постраждалих немає. На місце прямували екстрені служби.

Перед цим у Києві оголошували "жовтий" рівень загрози – через дронову небезпеку.