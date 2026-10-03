МЗС Молдови викликало посла Росії через російські дрони і ракети в повітряному просторі країни

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Уламки дрона, що вибухнув у Молдові

МЗС Молдови знову викликало посла Росії Олега Озерова через російські дрони та ракети, які 3 жовтня порушили повітряний простір країни і вибухнули поблизу населених пунктів.

У МЗС наголосили на серйозності ситуації та підкреслили, що такі інциденти загрожують життю й безпеці громадян, спричиняють пожежі та завдають матеріальних збитків, пише Newsmaker.

Відомство закликало Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність Молдови й не допускати подібних випадків у майбутньому.