МЗС Молдови викликало посла Росії через російські дрони і ракети в повітряному просторі країни

МЗС Молдови знову викликало посла Росії Олега Озерова через російські дрони та ракети, які 3 жовтня порушили повітряний простір країни і вибухнули поблизу населених пунктів.
У МЗС наголосили на серйозності ситуації та підкреслили, що такі інциденти загрожують життю й безпеці громадян, спричиняють пожежі та завдають матеріальних збитків, пише Newsmaker.
Відомство закликало Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність Молдови й не допускати подібних випадків у майбутньому.
- Як відомо, зранку 3 жовтня система моніторингу повітряного простору Молдови зафіксувала кілька безпілотників.
- За даними Служби повітряних операцій Національної армії, спочатку виявили п’ять БпЛА, а згодом під час аналізу даних зафіксували шостий несанкціонований політ.
- Міністр оборони Анатолій Носатий уточнив потім, що загалом йшлося про три ракети і два дрони, уламки яких впали в чотирьох районах Молдови.