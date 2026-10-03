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МЗС Молдови викликало посла Росії через російські дрони і ракети в повітряному просторі країни

Інциденти загрожують життю й безпеці громадян, наголосило молдовське міністерство.

МЗС Молдови викликало посла Росії через російські дрони і ракети в повітряному просторі країни
Уламки дрона, що вибухнув у Молдові
Фото: Поліція Молдови

МЗС Молдови знову викликало посла Росії Олега Озерова через російські дрони та ракети, які 3 жовтня порушили повітряний простір країни і вибухнули поблизу населених пунктів.

У МЗС наголосили на серйозності ситуації та підкреслили, що такі інциденти загрожують життю й безпеці громадян, спричиняють пожежі та завдають матеріальних збитків, пише Newsmaker.

Відомство закликало Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність Молдови й не допускати подібних випадків у майбутньому.

  • Як відомо, зранку 3 жовтня система моніторингу повітряного простору Молдови зафіксувала кілька безпілотників
  • За даними Служби повітряних операцій Національної армії, спочатку виявили п’ять БпЛА, а згодом під час аналізу даних зафіксували шостий несанкціонований політ.
  • Міністр оборони Анатолій Носатий уточнив потім, що загалом йшлося про три ракети і два дрони, уламки яких впали в чотирьох районах Молдови.
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