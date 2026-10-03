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У Литві оголошували повітряну загрозу через невідомий об’єкт з Білорусі

Через інцидент тимчасово закривали повітряний простір біля Вільнюського аеропорту та піднімали винищувачі НАТО.

У Литві оголошували повітряну загрозу через невідомий об’єкт з Білорусі
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

У Литві вранці 3 жовтня оголосили жовтий рівень повітряної загрози через невідомий повітряний об’єкт, який, імовірно, залетів на територію країни з боку Білорусі. 

Про це повідомив голова Національного центру управління кризовими ситуаціями Вілмантас Віткаускас, пише LRT.

Через інцидент повітряний простір поблизу Вільнюського аеропорту тимчасово закрили, а його роботу призупинили. У повітря підняли винищувачі НАТО.

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Жовтий рівень загрози оголосили незадовго до 10:00. Жителям регіону на мобільні телефони надіслали попередження із закликом знайти безпечне місце.

Водночас повністю ідентифікувати повітряний об’єкт не вдалося. За словами Віткаускаса, винищувачі піднялися в повітря та виконували відповідні процедури.

До служб також надходили повідомлення від мешканців, які нібито бачили об’єкт за межами Вільнюса в напрямку Йонави. Однак ці дані не підтвердилися.

Повітряну загрозу скасували о 10:37. За словами голови NKVC, об’єкт зник із зони спостереження і більше не становив загрози. Наразі його шукають.

Віткаускас зазначив, що невідомо, чи був це саме безпілотник. За його словами, певні параметри об’єкта вказували на швидкість, дещо нижчу за звичайну для БпЛА.

"Якщо він впав, якщо це був дрон, його доведеться знайти. Але це не обов’язково був дрон", – сказав голова NKVC.

Посадовець також не виключив, що зафіксоване явище могло бути пов’язане з аномалією або міграцією птахів.

Литовські служби продовжують встановлювати природу об’єкта та обставини його появи в районі столиці.

  • Президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що повітряний простір країни порушили 5 російських повітряних засобів, зокрема ракета "Бандероль".
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