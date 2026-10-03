Підозрюваному у вбивстві британської екміністерки висунули обвинуваченні у підготовці терактів

У Великій Британії чоловікові, якого раніше звинуватили у плануванні вбивства колишньої міністерки Енн Віддекомб, тепер також висунуто звинувачення у підготовці терористичних актів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

Представники поліції та прокуратури заявили, що 28-річному Джошуа Керрі інкримінують дії з підготовки терактів у період із травня 2024 року до липня цього року.

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Зазначається, що ці дії частково стосувалися Найджела Фараджа – лідера правопопулістської партії Reform UK.

Керрі має постати перед Вестмінстерським магістратським судом Лондона в середу.

“Ми вже певний час проводимо надзвичайно інтенсивне та складне розслідування”, – йдеться у заяві представниці антитерористичної поліції.

Керрі вже висунуто звинувачення у вбивстві 78-річної Віддекомб – відомої діячки партії “Reform UK”, яку знайшли мертвою в її будинку в сільській місцевості на південному заході Англії 9 липня після нападу, що стався напередодні.

Вбивство Віддекомб, якій, за даними прокуратури, завдали 21 удар молотком, посилило занепокоєння щодо безпеки політиків. З 2016 року було вбито двох чинних британських парламентаріїв.

Детальніше про Найджела Фараджа

62-річний Фарадж, якому часто приписують ініціювання референдуму 2016 року щодо членства Великої Британії в Європейському Союзі, вже понад десять років залишається однією з найвпливовіших, але водночас і найбільш суперечливих постатей у британській політиці.

Під час парламентської кампанії 2024 року жінка вилила на Фараджа молочний коктейль. Окрім того, чоловік кидав різні предмети в його автобус із відкритим верхом.

Донедавна партія “Reform UK” лідирувала в опитуваннях, однак через звинувачення щодо фінансування партії та перехід Енді Бернема на посаду прем'єр-міністра підтримка цієї політичної сили знизилася.

Наразі Фарадж є фігурантом парламентського розслідування щодо того, чи повинен був він задекларувати подарунок у розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів (6,75 мільйона доларів США) від мільярдера – інвестора у криптовалюту. Сам політик заявив, що ці кошти були необхідні для забезпечення його особистої безпеки.