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З аеропорту Кишинева знову евакуювали людей через повідомлення про замінування

Правоохоронці провели перевірку і нічого не виявили.

З аеропорту Кишинева знову евакуювали людей через повідомлення про замінування
літак в аеропорту Кишинева
Фото: пресслужба аеропорту Кишинева

3 жовтня в аеропорту Кишинева знову оголосили тривогу й евакуювали пасажирів і персонал через загрозу вибуху. 

В аеропорту тимчасово призупиняли реєстрацію на рейси та попереджали про можливі зміни у розкладі польотів, передає Newsmaker.

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ прибули на місце та обстежили приміщення. Згодом у прикордонній поліції повідомили, що перевірку завершили й жодних підозрілих предметів не знайшли. Повідомлення про мінування виявилося неправдивим.

Наразі аеропорт відновив роботу у штатному режимі, а пасажирів знову пускають до термінала.

  • Це вже не перший подібний випадок: напередодні, 2 жовтня, з аеропорту також евакуйовували людей через загрозу вибуху, яка після перевірки поліції не підтвердилася.
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