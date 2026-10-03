З аеропорту Кишинева знову евакуювали людей через повідомлення про замінування

3 жовтня в аеропорту Кишинева знову оголосили тривогу й евакуювали пасажирів і персонал через загрозу вибуху.
В аеропорту тимчасово призупиняли реєстрацію на рейси та попереджали про можливі зміни у розкладі польотів, передає Newsmaker.
Підрозділи Міністерства внутрішніх справ прибули на місце та обстежили приміщення. Згодом у прикордонній поліції повідомили, що перевірку завершили й жодних підозрілих предметів не знайшли. Повідомлення про мінування виявилося неправдивим.
Наразі аеропорт відновив роботу у штатному режимі, а пасажирів знову пускають до термінала.
- Це вже не перший подібний випадок: напередодні, 2 жовтня, з аеропорту також евакуйовували людей через загрозу вибуху, яка після перевірки поліції не підтвердилася.