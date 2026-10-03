З аеропорту Кишинева знову евакуювали людей через повідомлення про замінування

Правоохоронці провели перевірку і нічого не виявили.

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3 жовтня в аеропорту Кишинева знову оголосили тривогу й евакуювали пасажирів і персонал через загрозу вибуху.

В аеропорту тимчасово призупиняли реєстрацію на рейси та попереджали про можливі зміни у розкладі польотів, передає Newsmaker.

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ прибули на місце та обстежили приміщення. Згодом у прикордонній поліції повідомили, що перевірку завершили й жодних підозрілих предметів не знайшли. Повідомлення про мінування виявилося неправдивим.

Наразі аеропорт відновив роботу у штатному режимі, а пасажирів знову пускають до термінала.