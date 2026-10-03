​Польща посилила захист східного кордону легкими літаками FA-50GF

Легкі літаки FA-50GF офіційно заступили на бойове чергування у Польщі та посилили захист східного кордону країни.
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Посадовець наголосив, що хоча літаки придбали без озброєння, їх вдалося успішно залучити до системи оборони країни.
- Польща реалізовує програму «Східний щит» для зміцнення оборони вздовж свого східного кордону з Білоруссю та Росією.
- Цю програму планують реалізувати до 2028-го і це найбільша операція зі зміцнення східного флангу НАТО з 1945 року.