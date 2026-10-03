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​Польща посилила захист східного кордону легкими літаками FA-50GF

Хоча літаки придбали без озброєння, їх вдалося успішно залучити до системи оборони.

​Польща посилила захист східного кордону легкими літаками FA-50GF
літаки FA-50GF
Фото: Х/ Władysław Kosiniak-Kamysz

Легкі літаки FA-50GF офіційно заступили на бойове чергування у Польщі та посилили захист східного кордону країни. 

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Посадовець наголосив, що хоча літаки придбали без озброєння, їх вдалося успішно залучити до системи оборони країни.

  • Польща реалізовує програму «Східний щит» для зміцнення оборони вздовж свого східного кордону з Білоруссю та Росією.
  • Цю програму планують реалізувати до 2028-го і це найбільша операція зі зміцнення східного флангу НАТО з 1945 року.
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