​Польща посилила захист східного кордону легкими літаками FA-50GF

Хоча літаки придбали без озброєння, їх вдалося успішно залучити до системи оборони.

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Легкі літаки FA-50GF офіційно заступили на бойове чергування у Польщі та посилили захист східного кордону країни.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Посадовець наголосив, що хоча літаки придбали без озброєння, їх вдалося успішно залучити до системи оборони країни.