Це питання особисто порушив Путін під час приїзду Кушнера та Віткоффа до Москви.

Переговори США та Росії щодо завершення війни в Україні доповнилися обговоренням багатомільярдної угоди про продаж міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл".

Про це пише The New York Times.

Серед потенційних покупців – американський інвестор Тодд Боелі, близькі до керівництва Катару та ОАЕ бізнес-групи, а також уряд США. Президент РФ Володимир Путін особисто порушив питання "Лукойлу" під час зустрічі з американськими переговірниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Кремлі 5 вересня.

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За словами співрозмовників видання, він запропонував угоду як спосіб показати росіянам, що Москва і Вашингтон знову можуть вести бізнес. Йдеться про нафтові родовища, НПЗ та мережі автозаправок у різних країнах.

На початку року компанія оцінювала міжнародні активи приблизно у $20 млрд, однак остаточна ціна угоди наразі невідома.

Потенційну групу покупців очолює Тодд Боелі, співвласник Los Angeles Dodgers і донор політичних ініціатив Трампа. До неї також входять катарські бізнесмени Мутаз і Рамез Аль-Хайяти, які співпрацюють із Джаредом Кушнером та Іванкою Трамп у проєкті елітного курорту в Албанії.

Немає доказів, що Кушнер та Віткофф отримають вигоду від угоди

Ще одним великим інвестором може стати фонд із Абу-Дабі, контрольований шейхом Тахнуном бін Заїдом Аль Нахаяном. Пов'язані з ним структури придбали значну частку в криптовалютній компанії World Liberty Financial, створеній за участю Трампа та Віткоффа.

Водночас The New York Times зазначає, що немає доказів, що Кушнер або Віткофф особисто отримають прибуток від угоди. Представниця Віткоффа заявила, що він не має фінансової частки в ній.

У потенційній угоді також планує взяти участь американська Корпорація міжнародного фінансування розвитку (DFC). В адміністрації Трампа заявили, що Віткофф і Кушнер брали участь у переговорах щодо фінансових умов інвестиції США.

Угода ще не завершена і потребує погодження Міністерства фінансів США, яке контролює виконання санкцій проти "Лукойлу". Через затягування процесу Вашингтон уже кілька разів продовжував санкційні дозволи; нинішній термін дії спливає 29 жовтня.