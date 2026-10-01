Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео першого бойового застосування української балістики.
Ролик з’явився на його сторінках у соцмережах.
«Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі – виробництво», - ідеться в дописі глави держави.
- Російські балістичні атаки є для України особливо болючими через дефіцит ракет, здатних їх відбивати. Запаси антибалістики ще більше вичерпалися через війну на Близькому Сході.
- Згідно з даними Повітряних сил України, цього року було вже декілька атак, коли Україна не змогла збити жодної балістичної ракети, оскільки не мала чим. Поки що боротися з балістикою можуть лише ракети PAC-3 для систем ППО Patriot.
- На тлі цього Україна активізувала намагання створити власну систему ППО, яка зможе збивати балістичні ракети. Забезпечити виробництво всього необхідного самостійно вона не може, тому пропонує долучитися іноземним партнерам. Антибалістична система "Фрея" має стати аналогом Patriot у плані збиття балістичних цілей, але отримати масовіше виробництво і бути дешевшою.
- Прототип системи має бути готовим до середини 2027-го, говорили в РНБО. Український виробник ракет та безпілотників Fire Point, який розробив крилату ракету Flamingo, заявив, що буде провідним промисловим партнером у проєкті. У червні компанія оголосила про угоду з німецьким виробником оборонної продукції Hensoldt щодо постачання радарів для проєкту.
- Розробка перехоплювача Freyja у межах антибалістичної коаліції за участю 10 держав відбувається прискореними темпами. Перше перехоплення балістичної цілі планують провести до середини 2027 року, повідомила нещодавно гендиректорка FirePoint Ірина Терех.