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Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео першого бойового застосування української балістики.

Ролик з’явився на його сторінках у соцмережах.

«Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі – виробництво», - ідеться в дописі глави держави.