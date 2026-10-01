Київрада запровадила доплати медикам швидкої допомоги за роботу під час російських атак

Розмір виплати визначатиметься пропорційно часу роботи або тривалості виїзду.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Медична швидка допомога на вулиці в Києві

Київрада ухвалила рішення про запровадження додаткових виплат працівникам бригад екстреної медичної допомоги, які виїжджають на місця влучань під час російських атак на столицю.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Ми запроваджуємо доплати медикам екстреної медицини, які виїжджають на місця влучань під час атак ворога на Київ. Зазначу, медики завжди прибувають першими. Працюють вдень і вночі. Рятують здоров’я та життя людей", – зазначив мер столиці Віталій Кличко.

Реклама

Так, працівникам бригад екстреної медичної допомоги надаватимуть безповоротну фінансову допомогу додатково до основної заробітної плати. Розмір виплати визначатиметься пропорційно часу роботи або тривалості виїзду.

Доплати передбачені за роботу:

під час повітряної тривоги;

безпосередньо на місці ураження;

на місці ураження під час повітряної тривоги – за підвищеною ставкою.

Як повідомлялося, окрім доплат, зміни до програми передбачають фінансування спеціалізованого одягу для працівників бригад екстреної медичної допомоги — із відповідними захисними характеристиками для роботи в небезпечних умовах.