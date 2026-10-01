Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаСуспільствоЖиття

Київрада запровадила доплати медикам швидкої допомоги за роботу під час російських атак

Розмір виплати визначатиметься пропорційно часу роботи або тривалості виїзду.

Київрада запровадила доплати медикам швидкої допомоги за роботу під час російських атак
Медична швидка допомога на вулиці в Києві
Фото: EPA/UPG

Київрада ухвалила рішення про запровадження додаткових виплат працівникам бригад екстреної медичної допомоги, які виїжджають на місця влучань під час російських атак на столицю.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва

"Ми запроваджуємо доплати медикам екстреної медицини, які виїжджають на місця влучань під час атак ворога на Київ. Зазначу, медики завжди прибувають першими. Працюють вдень і вночі. Рятують здоров’я та життя людей", – зазначив мер столиці Віталій Кличко.

Реклама

Так, працівникам бригад екстреної медичної допомоги надаватимуть безповоротну фінансову допомогу додатково до основної заробітної плати. Розмір виплати визначатиметься пропорційно часу роботи або тривалості виїзду.

Читайте такожЛяшко: швидка не для того, щоб когось прокапати або виміряти тиск

Доплати передбачені за роботу: 

  • під час повітряної тривоги;
  • безпосередньо на місці ураження;
  • на місці ураження під час повітряної тривоги – за підвищеною ставкою.

Як повідомлялося, окрім доплат, зміни до програми передбачають фінансування спеціалізованого одягу для працівників бригад екстреної медичної допомоги — із відповідними захисними характеристиками для роботи в небезпечних умовах.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies