"Вівальді" ще не завершена: Зеленський розповів про площу деокупованих територій та втрати РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що в межах української операції "Вівальді" вдалося деокупувати від 125 до 140 квадратних кілометрів території. Операція ще триває, а її результати супроводжуються меншими втратами українських військових порівняно з російськими.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю Reuters, яке цитує у соцмережах.

Зеленський сказав, що за останні два-три місяці втрати російської армії зросли до близько 42 тисяч людей на місяць. На початку рокуцей показник становив 30-32 тисячі: приблизно 21-22 тисячі загиблих, решта – тяжко поранені.

"Наші військові хотіли розпочати цю операцію рік тому, але тоді вона ще не була достатньо підготовлена. Слава Богу, ми вирішили ненадовго відкласти її і тепер маємо хороші результати та менші втрати", – пояснив президент.

Що відомо про операцію "Вівальді"?