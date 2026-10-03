Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

"Вівальді" ще не завершена: Зеленський розповів про площу деокупованих територій та втрати РФ

Українським військовим вдалося деокупувати від 125 до 140 квадратних кілометрів території.

"Вівальді" ще не завершена: Зеленський розповів про площу деокупованих територій та втрати РФ
Володимир Зеленський
Фото: Скриншот відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що в межах української операції "Вівальді" вдалося деокупувати від 125 до 140 квадратних кілометрів території. Операція ще триває, а її результати супроводжуються меншими втратами українських військових порівняно з російськими.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю Reuters, яке цитує у соцмережах.

Зеленський сказав, що за останні два-три місяці втрати російської армії зросли до близько 42 тисяч людей на місяць. На початку рокуцей показник становив 30-32 тисячі: приблизно 21-22 тисячі загиблих, решта – тяжко поранені.

"Наші військові хотіли розпочати цю операцію рік тому, але тоді вона ще не була достатньо підготовлена. Слава Богу, ми вирішили ненадовго відкласти її і тепер маємо хороші результати та менші втрати", – пояснив президент.

 Що відомо про операцію "Вівальді"?

  • 15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький оголосив, що підрозділ на Донеччині проводить наступальну операцію під назвою "Вівальді". 
  •  В межах першого сезону операції Третій армійський корпус ліквідував інфільтрацію ворога на площі 75 км², деокупував 10 км² українських територій та взяв у полон російських військових.
  • Під час другого етапу наступу бійці Третього армійського корпусу звільнили населені пункти Шандриголове та Дерилове, а також встановили повний контроль над Дробишевим. Загалом на цьому етапі повернули під український контроль вже 125 км² української території.
  • 28 вересня Третій армійський корпус  заявив, що звільнив Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновив контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою на Донеччині. Там додали, що повернули ще 51 км² української землі, а від початку наступальних дій – 176 км².
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies