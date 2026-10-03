"Вівальді" ще не завершена: Зеленський розповів про площу деокупованих територій та втрати РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що в межах української операції "Вівальді" вдалося деокупувати від 125 до 140 квадратних кілометрів території. Операція ще триває, а її результати супроводжуються меншими втратами українських військових порівняно з російськими.
Про це глава держави розповів в інтерв’ю Reuters, яке цитує у соцмережах.
Зеленський сказав, що за останні два-три місяці втрати російської армії зросли до близько 42 тисяч людей на місяць. На початку рокуцей показник становив 30-32 тисячі: приблизно 21-22 тисячі загиблих, решта – тяжко поранені.
"Наші військові хотіли розпочати цю операцію рік тому, але тоді вона ще не була достатньо підготовлена. Слава Богу, ми вирішили ненадовго відкласти її і тепер маємо хороші результати та менші втрати", – пояснив президент.
Що відомо про операцію "Вівальді"?
- 15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький оголосив, що підрозділ на Донеччині проводить наступальну операцію під назвою "Вівальді".
- В межах першого сезону операції Третій армійський корпус ліквідував інфільтрацію ворога на площі 75 км², деокупував 10 км² українських територій та взяв у полон російських військових.
- Під час другого етапу наступу бійці Третього армійського корпусу звільнили населені пункти Шандриголове та Дерилове, а також встановили повний контроль над Дробишевим. Загалом на цьому етапі повернули під український контроль вже 125 км² української території.
- 28 вересня Третій армійський корпус заявив, що звільнив Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновив контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою на Донеччині. Там додали, що повернули ще 51 км² української землі, а від початку наступальних дій – 176 км².