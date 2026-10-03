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Російська армія вдарила по Харкову (оновлено)

Наслідки атаки уточнюють. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Російська армія вдарила по Харкову (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Шевченківському районі Харкова зафіксували влучання.

Як спочатку повідомив мер Харкова Ігор Терехов, ворог поцілив по автозаправній станцій.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що за попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не постраждав. О 19:18 очільник ОВА додав, що влучання було по відкритій території. Немає пошкоджень.

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