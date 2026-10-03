На Львівщині під колесами вантажівки загинув червонокнижний зубр

Тварині було близько 5 років і вага – 700 кг.

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На Львівщині вантажівка збила зубра, який вибіг на проїжджу частину з лісу. Тварина загинула на місці ДТП.

Про це повідомив начальник управління Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА Андрій Сенюк.

Аварія сталася 1 жовтня пізно ввечері на автодорозі Броди – Шептицький. Водій вантажівки MAN наїхав на п’ятирічного зубра європейського вагою близько 700 кг.

Тварина була занесена до "Червоної книги України". Внаслідок зіткнення автомобіль отримав пошкодження.

Загиблий зубр належав до Лопатинської субпопуляції, яка мешкає у вільних умовах на території Малого Полісся на Бродівщині. За обліками станом на 1 січня 2026 року, вона налічувала 135 особин і продовжує розвиватися.

Лопатинська субпопуляція є однією з найбільших в Україні. Загалом зубри в Україні мешкають у семи субпопуляціях у Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Волинській, Київській та Сумській областях.