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Київ – під атакою: через падіння уламків загорівся приватний будинок (оновлено)

Інших подробиць щодо наслідків обстрілу наразі немає.

Київ – під атакою: через падіння уламків загорівся приватний будинок (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків сталася пожежа у приватному житловому будинку. 

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Інших подробиць щодо наслідків займання міський голова наразі не навів.

Раніше попередня інформація про падіння уламків дрона на дах 16-поверхового будинку в Оболонському районі столиці не підтвердилась, уточнили в КМВА.

Про загоряння у будинку повідомляв Кличко. Він зазначав, що руйнувань будівлі та постраждалих немає. На місце прямували екстрені служби.

Перед цим у Києві оголошували "жовтий" рівень загрози – через дронову небезпеку.

  • Росія вранці атакувала Північний міст у Києві, внаслідок чого були пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. За даними мера Віталія Кличка, постраждали двоє людей: одному медики надали допомогу на місці, другого госпіталізували, згодом він перейшов на амбулаторне лікування.
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