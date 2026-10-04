Генштаб: На фронті за добу відбулося 204 бойові зіткнення

Російські війська завдали 65 авіаційних ударів, скинули 233 керовані авіабомби та застосували понад 9 тисяч дронів-камікадзе.

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Розпочалася 1684-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. За минулу добу на фронті зафіксували 204 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Минулої доби російські війська завдали 65 авіаційних ударів, зокрема скинули 233 керовані авіабомби. Крім того, окупанти застосували 9090 дронів-камікадзе та здійснили 2465 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

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На Сумщині артилерійських обстрілів зазнали Уланове, Мала Корчаківка, Садки, Писарівка, Іволжанське, Товстодубове, Вільна Слобода, Могриця та Храпівщина. Авіаційних ударів зазнали райони Сум та Вакалівщини.

За минулу добу авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА та один пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському напрямку російські війська чотири рази атакували в районах Садків, Рижівки та Коренька.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах Довгенького, Лимана, Радьківки, Захарівки, Рибалчиного, Іващиного, Довжанки та Чугунівки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Ківшарівки, Куп'янська та Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили дев'ять атак у районах Новоселівки, Карпівки, Нового Миру, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку російські війська здійснили сім атак у районах Миколаївки, Озерного, Кривої Луки та Ямполя.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника в районах Юрківки та Федорівки.

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На Костянтинівському напрямку зафіксували 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Райського, Костянтинівки, Новоселівки, Кіндратівки та Іванопілля.

На Покровському напрямку українські оборонці зупинили 31 атаку в районах Сергіївки, Молодецького та у напрямку Вільного, Кучерового Яру, Нового Шахового, Ганнівки, Добропілля, Нового Донбасу, Чернігівки, Світлого, Білицького і Новогришиного.

На Олександрівському напрямку противник здійснив три атаки в бік Тернового.

На Гуляйпільському напрямку українські військові відбили п'ять атак загарбників у районах Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки та Широкого.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявили.