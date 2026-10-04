Через російські обстріли на Херсонщині поранені двоє цивільних

Внаслідок обстрілів пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та приватні автомобілі.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі , а також житлових кварталах населених пунктів області.

Під ворожим вогнем перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Костирка, Брускинське, Урожайне, Широка Балка, Дніпровське, Кізомис, Олександрівка, Томина Балка, Станіслав, Новорайськ, Сагайдачне, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Миколаївка, Михайлівка, Новоолександрівка, Тягинка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульяновка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Софіївка та Херсон.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

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Минулої доби під авіаційними, дроновими та артилерійськими ударами перебували десятки населених пунктів.

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