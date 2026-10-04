Через російські обстріли на Херсонщині поранені двоє цивільних

Російські військові минулої доби атакували Херсонщину авіацією, дронами та артилерією. Внаслідок російської агресії двоє людей дістали поранення.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Під ворожим вогнем перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Костирка, Брускинське, Урожайне, Широка Балка, Дніпровське, Кізомис, Олександрівка, Томина Балка, Станіслав, Новорайськ, Сагайдачне, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Миколаївка, Михайлівка, Новоолександрівка, Тягинка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульяновка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Софіївка та Херсон.
Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.
Внаслідок обстрілів пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та приватні автомобілі.
Через російську агресію двоє людей дістали поранення.