Сили ППО знешкодили 123 із 135 російських дронів

РФ запустила по Україні 52 реактивні дрони, ракети "Бандероль" і "шахеди".

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Сили протиповітряної оборони уночі знешкодили 123 із 135 російських БпЛА, якими РФ атакувала Україну. Із 135 дронів – 45 реактивні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 04 жовтня (з 18:00 03 жовтня) противник атакував 135 ударними БпЛА типу Shahed (52 із них - реактивні), Гербера, «Бандероль»/«Дань-Т», дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське", – ідеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 123 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 2 "Бандероль"/"Дань-Т".

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 5 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у повітряних силах.