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Російські війська уранці спрямували п'ять керованих авіабомб по Сумській громаді. Один із ударів припав поблизу багатоповерхового будинку.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"5 КАБів ворог спрямував цього ранку по Сумській громаді. Черговий удар по житловому сектору. Є влучання поблизу багатоповерхівки", – ідеться у повідомленні.

За його словами, щонайменше п'ятеро людей постраждали. Попередньо, двоє з них отримали тяжкі ушкодження.

Наразі всі наслідки ворожої атаки з'ясовуються.