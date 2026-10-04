Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вдарила КАБами по Сумській громаді: щонайменше п'ятеро людей постраждали

Ворог скинув 5 керованих авіабомб на громаду.

Росія вдарила КАБами по Сумській громаді: щонайменше п'ятеро людей постраждали
Наслідки авіаудару РФ по Сумах
Фото: Сумська ОВА

Російські війська уранці спрямували п'ять керованих авіабомб по Сумській громаді. Один із ударів припав поблизу багатоповерхового будинку.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"5 КАБів ворог спрямував цього ранку по Сумській громаді. Черговий удар по житловому сектору. Є влучання поблизу багатоповерхівки", – ідеться у повідомленні.

За його словами, щонайменше п'ятеро людей постраждали. Попередньо, двоє з них отримали тяжкі ушкодження.

Наразі всі наслідки ворожої атаки з'ясовуються.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies