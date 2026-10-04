На Харківщині через російські обстріли загинули двоє людей, семеро постраждали

Минулої доби російські війська атакували Харків і дев'ять населених пунктів області, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та цивільна інфраструктура.

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Унаслідок російських обстрілів Харківщини минулої доби двоє людей загинули, ще семеро постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Шестакове Старосалтівської громади загинула 35-річна жінка, 39-річний чоловік дістав поранення. У селищі Солоницівка поранений 38-річний чоловік. На трасі біля села Маслії Дергачівської громади загинув 40-річний чоловік.

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В Ізюмі поранень зазнали жінки віком 45 та 63 роки. Ще дві жінки, 42 та 59 років, отримали гостру реакцію на стрес. У селі Сподобівка Шевченківської громади поранений 34-річний чоловік.

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Крім того, внаслідок вибуху невідомого пристрою в селі Безруки Дергачівської громади постраждали чоловіки віком 30 та 59 років.

Минулої доби під російськими ударами перебували Харків і дев'ять населених пунктів області. Зокрема, російські війська атакували БПЛА Шевченківський та Київський райони Харкова. Також застосовували РСЗВ, БПЛА типу "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони та інше озброєння.

У Харкові пошкоджені багатоквартирний будинок, магазин та автомобіль.

У Богодухівському районі пошкоджені три автомобілі та приватний будинок у Золочеві. У Куп'янському районі пошкоджений приватний будинок у Великому Бурлуку.

В Ізюмському районі пошкоджені два багатоквартирні будинки, складське приміщення, комунальне підприємство, сім приватних будинків та електромережі в Ізюмі.

У Харківському районі пошкоджені п'ять автомобілів, два приватні будинки в Дергачах та багатоквартирний будинок у Солоницівці. У Чугуївському районі пошкоджений автомобіль.