Росія вдарила по Ізюму із РСЗВ великого калібру, є пошкодження

4 жовтня опівночі російські війська завдали удару по Ізюму, попередньо застосувавши реактивні системи залпового вогню великого калібру.
Про це повідомляє Ізюмська МВА.
"Сьогодні, 4 жовтня, близько півночі ворог завдав удару по місту Ізюм, застосувавши, за попередніми даними, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) великого калібру", – ідеться у повідомленні.
Удари зафіксували в районі Поворотки. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала територія непрацюючого підприємства, де також виникла пожежа.
Також пошкоджені приватні будинки.
Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.
- В Ізюмі Харківської області вранці 3 жовтня внаслідок серії ударів російських безпілотників постраждали п’ятеро людей. Також пошкоджені приміщення двох підприємств, багатоквартирний будинок та приватні домоволодіння.