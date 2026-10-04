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Росія вдарила по Ізюму із РСЗВ великого калібру, є пошкодження

Унаслідок удару по місту виникла пожежа на території підприємства.

Росія вдарила по Ізюму із РСЗВ великого калібру, є пошкодження
Фото: ДСНС України

4 жовтня опівночі російські війська завдали удару по Ізюму, попередньо застосувавши реактивні системи залпового вогню великого калібру.

Про це повідомляє Ізюмська МВА.

"Сьогодні, 4 жовтня, близько півночі ворог завдав удару по місту Ізюм, застосувавши, за попередніми даними, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) великого калібру", – ідеться у повідомленні.

Удари зафіксували в районі Поворотки. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала територія непрацюючого підприємства, де також виникла пожежа.

Також пошкоджені приватні будинки.

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.

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