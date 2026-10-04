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На Чернігівщині через атаку російського дрона постраждали троє людей, серед них дитина

У Носівській громаді внаслідок удару знищено житловий будинок і господарчу споруду.

На Чернігівщині через атаку російського дрона постраждали троє людей, серед них дитина
наслідки атаки РФ
Фото: Нацполіція України

Сьогодні вдень у Носівській громаді Ніжинського району Чернігівської області внаслідок атаки російського безпілотника постраждали троє людей, серед них 10-річний хлопчик.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Через ворожу дронову атаку травм зазнали 76-річна жінка, 55-річний чоловік та 10-річний хлопчик. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Вогонь знищив житловий будинок і господарчу споруду. Пошкоджень та руйнувань також зазнали сусідні домогосподарства.

На місце події прибули поліцейські. Правоохоронці документують наслідки атаки, фіксують руйнування та збирають докази.

Відомості про подію внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

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