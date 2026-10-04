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Нацгвардійці вдруге доставили майже 4 тонни гуманітарної допомоги до окупованих Олешок

Українські військові за допомогою безпілотників доправили до міста продукти, медикаменти та дитячі набори.

Нацгвардійці вдруге доставили майже 4 тонни гуманітарної допомоги до окупованих Олешок
Гуманітарна операція
Фото: Херсонська ОВА

Цієї ночі гвардійці 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку Нацгвардії України вдруге провели операцію з доставки гуманітарного вантажу до окупованих Олешок.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Загалом за допомогою безпілотників військовослужбовці НГУ у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти "Борисфен" та 79-м прикордонним загоном ДПСУ доставили пакунки загальною вагою майже 4 тонни. Там продукти харчування, медикаменти та дитячі набори.

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За словами Вигівського, під час операції було успішно доправлено майже 400 посилок.

Окремо міністр відзначив екіпаж БпЛА "Перун", який під час операції не лише доставив продукти, а й врятував з окупованої території шістьох тварин.

Вигівський також подякував військовим, які брали участь в операції, а також громадам, закладам освіти, благодійникам і волонтерам з усієї країни, які зібрали гуманітарну допомогу.

"Поки росіяни утримують жителів окупованих Олешок фактично в заручниках – без їжі, води та медикаментів, – наші підрозділи продовжують робити все можливе, щоб урятувати українців від голоду", – заявив міністр.

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