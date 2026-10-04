Агенти партизанського руху "АТЕШ" вивели з ладу вежу зв’язку із встановленим на ній комплексом радіоелектронної боротьби біля села Підгірне у Розсошанському районі Воронезької області РФ.
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
За даними партизанів, ліквідація об'єкта критично знизила можливості російських військ щодо моніторингу простору та блокування сигналів у регіоні.
В "АТЕШ" зазначили, що втрата комплексу РЕБ вивела з ладу місцеву систему захисту та оголила важливу ділянку військового транзиту.
Тепер російські підрозділи, за твердженням партизанів, втратили прикриття на ключовому напрямку, а місцеве командування змушене шукати ресурси для відновлення знищеного обладнання.
"Кожна така операція – це системний удар по військовій інфраструктурі режиму, який наближає його крах. Чим більше подібних об'єктів виходить з ладу в тилу, тим слабшим стає контроль російських військ на фронті", – наголосили в русі.