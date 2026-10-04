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Партизани "АТЕШ" вивели з ладу вежу зв’язку з комплексом РЕБ у Воронезькій області

Через втрату комплексу російські підрозділи залишилися без прикриття на важливому напрямку.

Партизани "АТЕШ" вивели з ладу вежу зв’язку з комплексом РЕБ у Воронезькій області
Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "АТЕШ" вивели з ладу вежу зв’язку із встановленим на ній комплексом радіоелектронної боротьби біля села Підгірне у Розсошанському районі Воронезької області РФ.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

За даними партизанів, ліквідація об'єкта критично знизила можливості російських військ щодо моніторингу простору та блокування сигналів у регіоні.

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В "АТЕШ" зазначили, що втрата комплексу РЕБ вивела з ладу місцеву систему захисту та оголила важливу ділянку військового транзиту.

Тепер російські підрозділи, за твердженням партизанів, втратили прикриття на ключовому напрямку, а місцеве командування змушене шукати ресурси для відновлення знищеного обладнання.

"Кожна така операція – це системний удар по військовій інфраструктурі режиму, який наближає його крах. Чим більше подібних об'єктів виходить з ладу в тилу, тим слабшим стає контроль російських військ на фронті", – наголосили в русі.

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