Через втрату комплексу російські підрозділи залишилися без прикриття на важливому напрямку.

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Агенти партизанського руху "АТЕШ" вивели з ладу вежу зв’язку із встановленим на ній комплексом радіоелектронної боротьби біля села Підгірне у Розсошанському районі Воронезької області РФ.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

За даними партизанів, ліквідація об'єкта критично знизила можливості російських військ щодо моніторингу простору та блокування сигналів у регіоні.

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В "АТЕШ" зазначили, що втрата комплексу РЕБ вивела з ладу місцеву систему захисту та оголила важливу ділянку військового транзиту.

Тепер російські підрозділи, за твердженням партизанів, втратили прикриття на ключовому напрямку, а місцеве командування змушене шукати ресурси для відновлення знищеного обладнання.

"Кожна така операція – це системний удар по військовій інфраструктурі режиму, який наближає його крах. Чим більше подібних об'єктів виходить з ладу в тилу, тим слабшим стає контроль російських військ на фронті", – наголосили в русі.