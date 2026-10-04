Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
ГоловнаСуспільствоВійна

З Донеччини за добу евакуювали 511 людей, серед них 38 дітей

Російські війська 17 разів обстріляли населені пункти області, у Слов'янську поранені двоє людей.

З Донеччини за добу евакуювали 511 людей, серед них 38 дітей
Фото: Донецька ОВА

За добу з лінії фронту Донецької області евакуювали 511 людей, серед них 38 дітей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровському районі у Слов'янську поранено двох людей, пошкоджено приватний будинок, крамницю та СТО. У Краматорську пошкоджено дві багатоповерхівки та адміністративну будівлю, у Біленькому приватний будинок.

У Білозерському зруйновано три багатоповерхівки, ще чотири багатоповерхівки та адміністративну будівлю пошкоджено.

У Краматорському районі, у Веселій Горі Новодонецької громади, пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду.

Загалом за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies