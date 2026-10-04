З Донеччини за добу евакуювали 511 людей, серед них 38 дітей

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За добу з лінії фронту Донецької області евакуювали 511 людей, серед них 38 дітей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровському районі у Слов'янську поранено двох людей, пошкоджено приватний будинок, крамницю та СТО. У Краматорську пошкоджено дві багатоповерхівки та адміністративну будівлю, у Біленькому приватний будинок.

У Білозерському зруйновано три багатоповерхівки, ще чотири багатоповерхівки та адміністративну будівлю пошкоджено.

У Краматорському районі, у Веселій Горі Новодонецької громади, пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду.

Загалом за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини.