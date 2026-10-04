На Київщині через атаку РФ пошкоджені шість будинків, церква та медзаклад

У Бориспільському районі внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено цивільні будівлі та автомобіль.

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Унаслідок нічної атаки ворожих БпЛА у Бориспільському районі Київської області пошкоджено приватні будинки, цивільну інфраструктуру та авто.

Про це повідомляє Київська ОВА.

"Уночі внаслідок атаки ворожих БпЛА у Бориспільському районі пошкоджено шість приватних будинків, автомобіль, церкву, будівлю початкової школи, приміщення кафе та медичний заклад", – ідеться у повідомленні.

У будівлях вибито вікна та пошкоджено двері. Обійшлося без загиблих і постраждалих.