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На Київщині через атаку РФ пошкоджені шість будинків, церква та медзаклад

У Бориспільському районі внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено цивільні будівлі та автомобіль.

На Київщині через атаку РФ пошкоджені шість будинків, церква та медзаклад
Авто рятувальників на місці атаки
Фото: ДСНС

Унаслідок нічної атаки ворожих БпЛА у Бориспільському районі Київської області пошкоджено приватні будинки, цивільну інфраструктуру та авто.

Про це повідомляє Київська ОВА.

"Уночі внаслідок атаки ворожих БпЛА у Бориспільському районі пошкоджено шість приватних будинків, автомобіль, церкву, будівлю початкової школи, приміщення кафе та медичний заклад", – ідеться у повідомленні.

У будівлях вибито вікна та пошкоджено двері. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

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