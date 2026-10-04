На Київщині через атаку РФ пошкоджені шість будинків, церква та медзаклад

Унаслідок нічної атаки ворожих БпЛА у Бориспільському районі Київської області пошкоджено приватні будинки, цивільну інфраструктуру та авто.
Про це повідомляє Київська ОВА.
"Уночі внаслідок атаки ворожих БпЛА у Бориспільському районі пошкоджено шість приватних будинків, автомобіль, церкву, будівлю початкової школи, приміщення кафе та медичний заклад", – ідеться у повідомленні.
У будівлях вибито вікна та пошкоджено двері. Обійшлося без загиблих і постраждалих.
- Російські війська знову атакували безпілотниками місто Київ. Уранці 4 жовтня уламки ворожих БпЛА впали у двох локаціях Дніпровського району.