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3 жовтня та в ніч на 4 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У районі населеного пункту Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" російської армії.

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У районі Донецька Донецької області українські військові завдали ураження по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.

У Генштабі зазначили, що такі об'єкти є одними з пріоритетних цілей. Їх системне ураження спрямоване на зменшення спроможностей РФ застосовувати ударні безпілотники проти цивільного населення України.

Крім того, у районі міста Клімово Брянської області РФ українські воїни уразили станцію радіоелектронної боротьби противника.

У районах Гірника, Ясинуватої та Донецька Донецької області уражено телекомунікаційні вузли російських підрозділів.

У районах Веселої Тарасівки та Лисичанська Луганської області уражено ремонтні підрозділи окупантів.

Робота по ключових військових цілях противника триває.