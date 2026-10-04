У Сумах після ворожої атаки погіршилася якість повітря

Жителям міста рекомендують зачинити вікна та за можливості менше перебувати на вулиці.

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Унаслідок ворожого удару по одному з об’єктів цивільної інфраструктури у Сумах виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

У зв’язку із задимленням жителям міста рекомендують зачинити вікна та за можливості менше перебувати на вулиці.

За інформацією Сумської МВА, удар ворожого БпЛА попередньо, "Герані", зафіксовано по одному з підприємств міста у Ковпаківському районі. Наразі відомо про одного постраждалого.

Влучання відбулося по приміщенню котельні. Там виникла пожежа.

Інформація щодо наслідків уточнюється.