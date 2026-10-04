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У Києві відновили рух поїздів наземною ділянкою "зеленої" лінії метро під час жовтого рівня загрози

Під час червоного рівня загрози рух наземною ділянкою метро зупинятимуть, а поїзди курсуватимуть на двох окремих ділянках.

У Києві відновили рух поїздів наземною ділянкою "зеленої" лінії метро під час жовтого рівня загрози
Оновленою ділянкою столичного метро “Либідська” - “Деміївська” пройшов перший пробний поїзд
Фото: Скріншот з відео

У Києві відновили рух поїздів наземною ділянкою "зеленої" лінії метро під час жовтого рівня загрози.

Про це повідомляє КМДА.

Відтепер під час повітряної тривоги на жовтому рівні загрози поїзди "зеленої" лінії перевозитимуть пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра.

У разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припинятиметься. Тоді поїзди курсуватимуть на двох окремих ділянках:

  • "Сирець" – "Видубичі";
  • "Осокорки" – "Червоний Хутір".

Перед початком пасажирських перевезень пробні поїзди здійснили проїзд наземною ділянкою в обох напрямках.

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