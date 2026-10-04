Під час червоного рівня загрози рух наземною ділянкою метро зупинятимуть, а поїзди курсуватимуть на двох окремих ділянках.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Києві відновили рух поїздів наземною ділянкою "зеленої" лінії метро під час жовтого рівня загрози.

Про це повідомляє КМДА.

Відтепер під час повітряної тривоги на жовтому рівні загрози поїзди "зеленої" лінії перевозитимуть пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра.

У разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припинятиметься. Тоді поїзди курсуватимуть на двох окремих ділянках:

"Сирець" – "Видубичі";

"Осокорки" – "Червоний Хутір".

Перед початком пасажирських перевезень пробні поїзди здійснили проїзд наземною ділянкою в обох напрямках.