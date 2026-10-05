ГУР МО виявило схему обходу санкцій російськими агромагнатами з Калінінградської області

За даними української розвідки, російські магнати брати Долґови використовують литовську компанію для збереження доступу до ринку ЄС.

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Головне управління розвідки Міноборони України виявило чергову схему, яку російські агропідприємці Олександр та Дмитро Долґови використовують для обходу санкцій та роботи на європейському ринку.

Про це ідеться у повідомленні відомства.

За даними ГУР, брати Долґови є засновниками та власниками холдингу "ДолґовҐрупп" – одного з найбільших аграрних підприємств Калінінградської області РФ. Компанії холдингу займаються рослинництвом, тваринництвом, переробкою та реалізацією аграрної продукції.

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Щороку підприємства холдингу виробляють понад 300 тисяч тонн зерна. Вони також мають елеваторні потужності на 240 тисяч тонн та власний залізничний парк. Серед продукції пшениця, кукурудза, ріпак, ячмінь, жито та ріпакова олія.

"“ДолґовҐрупп” не перебуває під санкціями, заробляє на європейському ринку та допомагає спонсорувати геноцидну війну росії проти України – і через податки до бюджету держави-агресора росії, і шляхом систематичної фінансової та матеріальної підтримки підрозділів російських окупаційних військ", – зазначають у розвідці.

За даними української розвідки, близько 95% виробленої холдингом ріпакової олії експортується до країн ЄС для виробництва біодизелю. Для такого експорту компанії щороку отримують міжнародні сертифікати ISCC.

У 2021–2023 роках компанії "Кужель" та "Фурмановское", які входять до холдингу, експортували значні обсяги зерна до Сербії та Литви.

Окрему увагу ГУР звертає на литовську компанію UAB Dognus. За даними розвідки, у 2012 році її співзасновниками були брати Долґови.

Формально власники компанії змінилися у 2016–2018 роках. Водночас у ГУР заявляють, що існує висока ймовірність збереження фактичного контролю братів Долґових над цією структурою.

За даними розвідки, Dognus здійснювала торгові операції з підприємствами, пов'язаними з "ДолґовҐрупп", зокрема закуповувала російське зерно.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України показники компанії суттєво зросли. У 2022 році її активи збільшилися з €7,48 млн до €42,96 млн, а грошові кошти – з €86,7 тис. до €23,21 млн. Виручка компанії того року сягнула €55,1 млн.

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Також, за даними ГУР, із 708 імпортно-експортних операцій Dognus у 2018–2023 роках 674 припали на період із 1 січня 2022 року до 17 січня 2023 року.

У розвідці припускають, що брати Долґови можуть використовувати UAB Dognus як європейську структуру для обходу санкційних обмежень та накопичення фінансових ресурсів у юрисдикції ЄС.

У ГУР також зазначили, що брати Долґови мають ділові та політичні зв'язки з керівництвом Калінінградської області. Олександр Долґов раніше був депутатом Калінінградської обласної думи та очолює ТОВ "Нєвское".

Крім того, за даними розвідки, холдинг співпрацює з Федеральною службою виконання покарань РФ та використовує працю засуджених.

"За оцінками воєнної розвідки України, брати долґови можуть використовувати UAB Dognus як тіньову європейську фірму заради обходу санкційних обмежень та накопичення фінансових ресурсів у юрисдикції ЄС", – наголошують у розвідці.