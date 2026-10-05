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TikTok видалив понад 1000 публікацій, пов’язаних з “Алабугою” у Татарстані. Там виробляють волокно для російських дронів

Також вжито заходів щодо понад 40 акаунтів, шість із яких заблоковано за порушення правил щодо експлуатації людей.

TikTok видалив понад 1000 публікацій, пов’язаних з “Алабугою” у Татарстані. Там виробляють волокно для російських дронів
Виробництво дронів-камікадзе Герань-2 (Shahed) на території заводу "Алабуга" в Росії
Фото: РосЗМІ

На запит Центру протидії дезінформації TikTok видалив понад 1000 публікацій, пов’язаних з “Алабугою”, йдеться у пресрелізі.

“Алабуга” – особлива економічна зона у Татарстані, де розгорнуто масштабне виробництво ударних безпілотників Shahed/”Герань”, якими Росія атакує українські міста. До виробництва залучають неповнолітніх.

Соціальний портал видалив понад 1000 відео та фотопублікацій, пов’язаних з “Алабугою”, за порушення правил платформи. 

Також вжито заходів щодо понад 40 акаунтів, шість із яких заблоковано за порушення правил щодо експлуатації людей.

“Соцмережа удосконалила системи автоматичного виявлення такого контенту, щоб запобігати повторному завантаженню видалених матеріалів. Розслідування щодо можливої мережі акаунтів триває”, – зазначили у ЦПД.

  • Politico раніше писало, що розширення заводу “Алабуга-Волокно” (входить до складу держкорпорації “Росатом”) у Татарстані дозволить Москві до 2029 року щорічно виробляти додатково 500 тонн вуглецевого волокна аерокосмічного класу для військових потреб. Цей міцний і легкий матеріал є ключовим компонентом для виготовлення планера безпілотника.
  • За оцінками експертів, таке збільшення виробництва означатиме випуск додатково 28 тисяч бойових безпілотників щороку – це зростання на 78% обсягів виробництва зброї.
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