Також вжито заходів щодо понад 40 акаунтів, шість із яких заблоковано за порушення правил щодо експлуатації людей.

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Виробництво дронів-камікадзе Герань-2 (Shahed) на території заводу "Алабуга" в Росії

На запит Центру протидії дезінформації TikTok видалив понад 1000 публікацій, пов’язаних з “Алабугою”, йдеться у пресрелізі.

“Алабуга” – особлива економічна зона у Татарстані, де розгорнуто масштабне виробництво ударних безпілотників Shahed/”Герань”, якими Росія атакує українські міста. До виробництва залучають неповнолітніх.

Соціальний портал видалив понад 1000 відео та фотопублікацій, пов’язаних з “Алабугою”, за порушення правил платформи.

Також вжито заходів щодо понад 40 акаунтів, шість із яких заблоковано за порушення правил щодо експлуатації людей.

“Соцмережа удосконалила системи автоматичного виявлення такого контенту, щоб запобігати повторному завантаженню видалених матеріалів. Розслідування щодо можливої мережі акаунтів триває”, – зазначили у ЦПД.