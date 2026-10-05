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ППО вночі знешкодила 172 із 205 запущених Росією дронів

Зафіксували влучання на 13 локаціях, і ще у 3 місцях впали уламки. 

ППО вночі знешкодила 172 із 205 запущених Росією дронів
Фото: Генштаб

Упродовж ночі, починаючи із 18:00 вчорашнього дня, Росія запустила по території України 205 ударних дронів різних типів. ППО знешкодила 172 із них. 

«У ніч на 05 жовтня (з 18:00 04 жовтня) противник атакував 205 ударними БпЛА типу Shahed (49 із них - реактивні), Гербера, «Бандероль»/«Дань-Т», дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське», – повідомили у Повітряних силах

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 172 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дрони інших типів.

Зафіксували влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння уламків у 3 місцях. 

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 5 жовтня атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА. 

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