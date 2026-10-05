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Через атаку РФ вчора постраждав мешканець Миколаєва

Росіяни атакували Миколаївську область дронами різних типів та «Бандеролями».

Через атаку РФ вчора постраждав мешканець Миколаєва
Фото: З відкритих джерел

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Миколаївську область дронами різних типів і «Бандеролями». Постраждав мешканець Миколаєва. 

Про це написав в.о начальника ОВА Георгій Решетілов. 

«Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Станом на зараз без пошкоджень та постраждалих», – розповів він. 

Учора вдень ворог атакував Миколаїв із застосуванням ракет «Бандероль». Внаслідок атаки постраждав 58-річний чоловік. Медичну допомогу йому надали на місці, надалі він лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені складські приміщення та три автомобілі.

У Миколаївському районі вчора вдень ворог атакував FPV-дронами Галицинівську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.

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